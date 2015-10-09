Самая большая победа в карьере: что говорят о сенсации Рыбакиной в Китае

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационное поражение казахстанки Елены Рыбакиной (№10) на турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.
На стадии 1/16 финала она уступила немке Еве Лис (№66).
"Лис обыграла Елену Рыбакину со счётом 6:3, 1:6, 6:4 в Пекине.
Для Евы это самая большая победа в её карьере.
До сегодняшнего дня она ни разу не обыгрывала теннисистку из топ-20…
А теперь у неё первая победа над соперницей из топ-10.
То, как она принимала подачу сегодня, было просто невероятно.
Первая победа над топ-10. Первый выход в 1/8 финала WTA 1000.
Какой момент!", - пишет источник.
За выход в четвертьфинал соревнований Лис сыграет с американкой Маккартни Кесслер (№39). Матч запланирован на 1 октября.
Отметим, что общий призовой фонд турнира в Пекине составляет 8,96 миллиона долларов США (4,87 миллиарда тенге).
