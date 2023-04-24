Рыбакину "свели" с первой ракеткой мира на "Мастерсе" в Мадриде

Обозревательница Tennisconnected.com Эми Ланди представила превью к турниру серии ATP 1000 и WTA 1000 в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.

Она прогнозирует, что в четвертьфинале "Мастерса" могут встретиться казахстанка Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, и первая ракетка мира полька Ига Швентек.

"В прошлом году Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала, и я ожидаю, что в этом году она выступит еще лучше. Четвертьфинал Швентек против Рыбакиной может стать для Иги редким соревнованием из трех сетов. Грунт - это любимое покрытие Иги. Ее навыки приема превосходны даже на сложной высоте. Это может быть захватывающий матч, и у Иги есть шанс сделать счет личных встреч - 2-2", - говорится в ее тексте.

Напомним, что казахстанские теннисисты уже узнали своих первых соперников в Мадриде.

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