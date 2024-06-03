Рыбакиной предрекли историческое достижение

Обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выступление первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире Ролан Гаррос во Франции.

Сегодня, 3 июня, она пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв 19-ую ракетку мира украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3.

"Рыбакина выглядит неудержимо. В этом розыгрыше Ролан Гаррос она является одной из главных фавориток. Я ожидаю ее увидеть в финале турнира. Я думаю, что ей по силам победить любую соперницу. В данный момент она в прекрасной физической форме. Ментальный уровень и общее состояние позволяют рассчитывать на успех на Ролан Гаррос. Я думаю, что со Швентек она способна добиться победы. Главное - хороший настрой и полноценная физическая готовность", - отметил Майлс.

Следующей соперницей казахстанки будет итальянка Жасмин Паолини (№15).

Напомним, что на предыдущих стадиях текущего турнира Рыбакина выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85), нидерландки Аранчи Рус (№50) и еще одной представительницы Бельгии Элизы Мертенс (№27).

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде стала Ига Швентек (№1) из Польши. Рыбакина ни разу не побеждала на этом турнире.