Рыбакина разгромила чемпионку WTA на Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала одиночного разряда Рыбакина обыграла украинку Элину Свитолину (№19) - 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут. В ходе встречи они сделали по 5 эйсов, но при этом украинка совершила 3 двойные ошибки, а казахстанка - 1.

Свитолина, к слову, является победительницей одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018) и бывшей третьей ракеткой мира в одиночке.

Следующей соперницей казахстанки станет сильнейшая в противостоянии Элина Аванесян (№70, Россия) - Жасмин Паолини (№15, Италия).

Напомним, что на предыдущих стадиях текущего турнира Рыбакина выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85), нидерландки Аранчи Рус (№50) и еще одной представительницы Бельгии Элизы Мертенс (№27).

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде стала Ига Швентек (№1) из Польши.