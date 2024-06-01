Рыбакиной покорилось уникальное достижение после успеха на Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

В матче 1/16 финала одиночного разряда она обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№27) - 6:4, 6:2.

По информации OptaAce, Рыбакина стала третьим игроком, которому удалось преодолеть стадию 1/16 финала на турнирах "Большого шлема" на грунтовых и травяных кортах с начала сезона 2020 года, после Онс Жабер и Иги Швентек.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния Элина Свитолина (№19, Украина) - Ана Богдан (№64, Румыния).

Казахстанка начала свой путь на Открытом чемпионате Франции по теннису с победы над бельгийкой Грет Миннен (№85), после чего выиграла у нидерландки Аранчи Рус (№50).

В прошлом году Ролан Гаррос выиграла Ига Швентек (№1) из Польши.