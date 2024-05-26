Рыбакина выбрала между Швентек и Соболенко

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о самой сложной сопернице, с которой ей доводилось встречаться, передают Vesti.kz.

- Кто для вас более сложный соперник: Ига Швентек или Арина Соболенко?

- Ну, я бы сказала, что Арина. Мы играем много сложных матчей, и она очень агрессивна. Она обладает мощью. А с Игой мне кажется, что я больше доминирую в игре за счет своей силы. С Ариной все сложнее, - сказала Елена.

Напомним, что Рыбакина свой первый матч на Ролан Гаррос-2024 проведет против бельгийки Грет Миннен (№86). Соперницы выйдут на корт 27 мая.

Ранее стал известен путь казахстанской теннисистки к титулу Открытого чемпионата Франции, подробности - здесь.

В прошлом году Ролан Гаррос в одиночке выиграла Ига Швентек из Польши.