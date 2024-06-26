Рыбакина возглавила рейтинг Уимблдона: подробности

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдет Уимблдон, единственный турнир "Большого шлема", матчи которого проводятся на траве. Российский сайт "Чемпионат" представил рейтинг лучших женских финалов турнира, который возглавила четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

1 место

2022. Елена Рыбакина (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 6:2, 6:2

Рыбакина провалила первый сет. У Елены совсем не шла подача, ее главное оружие, и было много невынужденных ошибок. Однако Жабер, сделавшая два брейка в первой партии, во второй стала значительно чаще ошибаться, а Рыбакина, напротив, справилась с волнением и восстановила статус-кво. Решающий сет уроженка Москвы выиграла в том же стиле и завоевала свой первый и пока единственный титул на мэйджорах.

2 место

2021. Эшли Барти (Австралия) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

3 место

2018. Анжелика Кербер (Германия) - Серена Уильямс (США) - 6:3, 6:3

4 место

2017. Гарбинье Мугуруса (Испания) - Винус Уильямс (США) - 7:5, 6:0

5 место

2019. Симона Халеп (Румыния) - Серена Уильямс (США) - 6:2, 6:2

6 место

2008. Винус Уильямс (США) - Серена Уильямс (США) - 7:5, 6:4

7 место

2011. Петра Квитова (Чехия) - Мария Шарапова (Россия) - 6:3, 6:4

8 место

2010. Серена Уильямс (США) - Вера Звонарева (Россия) - 6:3, 6:2

9 место

2013. Марион Бартоли (Франция) - Сабина Лисицки (Германия) - 6:1, 6:4

10 место

2012. Серена Уильямс (США) - Агнешка Радваньска (Польша) - 6:1, 5:7, 6:2

11 место

2014. Петра Квитова (Чехия) - Эжени Бушар (Канада) - 6:3, 6:0

12 место

2023. Маркета Вондроушова (Чехия) - Онс Жабер (Тунис) - 6:4, 6:4

13 место

2009. Серена Уильямс (США) - Винус Уильямс (США) - 7:6 (7:3), 6:2

14 место

2016. Серена Уильямс (США) - Анжелика Кербер (Германия) - 7:5, 6:3

15 место

2015. Серена Уильямс (США) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:4, 6:4

Напомним, что Рыбакина решила отказаться от выступления на турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания), подробности - тут.