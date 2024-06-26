Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Рыбакина возглавила рейтинг Уимблдона: подробности

Рыбакина возглавила рейтинг Уимблдона: подробности
©ktf.kz

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдет Уимблдон, единственный турнир "Большого шлема", матчи которого проводятся на траве. Российский сайт "Чемпионат" представил рейтинг лучших женских финалов турнира, который возглавила четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

1 место

2022. Елена Рыбакина (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 6:2, 6:2
Рыбакина провалила первый сет. У Елены совсем не шла подача, ее главное оружие, и было много невынужденных ошибок. Однако Жабер, сделавшая два брейка в первой партии, во второй стала значительно чаще ошибаться, а Рыбакина, напротив, справилась с волнением и восстановила статус-кво. Решающий сет уроженка Москвы выиграла в том же стиле и завоевала свой первый и пока единственный титул на мэйджорах.

2 место

2021. Эшли Барти (Австралия) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

3 место

2018. Анжелика Кербер (Германия) - Серена Уильямс (США) - 6:3, 6:3

4 место

2017. Гарбинье Мугуруса (Испания) - Винус Уильямс (США) - 7:5, 6:0

5 место

2019. Симона Халеп (Румыния) - Серена Уильямс (США) - 6:2, 6:2

6 место

2008. Винус Уильямс (США) - Серена Уильямс (США) - 7:5, 6:4

7 место

2011. Петра Квитова (Чехия) - Мария Шарапова (Россия) - 6:3, 6:4

8 место

2010. Серена Уильямс (США) - Вера Звонарева (Россия) - 6:3, 6:2

9 место

2013. Марион Бартоли (Франция) - Сабина Лисицки (Германия) - 6:1, 6:4

10 место

2012. Серена Уильямс (США) - Агнешка Радваньска (Польша) - 6:1, 5:7, 6:2

11 место

2014. Петра Квитова (Чехия) - Эжени Бушар (Канада) - 6:3, 6:0

12 место

2023. Маркета Вондроушова (Чехия) - Онс Жабер (Тунис) - 6:4, 6:4

13 место

2009. Серена Уильямс (США) - Винус Уильямс (США) - 7:6 (7:3), 6:2

14 место

2016. Серена Уильямс (США) - Анжелика Кербер (Германия) - 7:5, 6:3

15 место

2015. Серена Уильямс (США) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:4, 6:4

Напомним, что Рыбакина решила отказаться от выступления на турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания), подробности - тут.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон теннис

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 10:23
WTA
©ktf.kz Рыбакина возглавила рейтинг Уимблдона: подробности
Вчера , 17:44
WTA
©instagram.com/zarinadiyas Зарина Дияс преподнесла сенсацию на Уимблдоне
24 июня, 23:42
WTA
©rolandgarros.com Елена Рыбакина неожиданно снялась с турнира в Великобритании: подробности
24 июня, 08:20
WTA
©depositphotos.com/filedimage Появились хорошие новости для фанатов Рыбакиной
24 июня, 07:00
WTA
©wtatennis.com Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после отказа от матча в Берлине
23 июня, 17:38
WTA
©lta.org.uk/ Вторая ракетка Казахстана сотворила историю и завоевала титул в Англии
23 июня, 11:15
WTA
©wtatennis.com Рыбакиной "отдали" 4-й титул в году перед Уимблдоном
22 июня, 18:45
WTA
©.instagram.com/lta Определилась соперница Путинцевой по финалу турнира в Англии
22 июня, 16:51
WTA
©WTA Вторая ракетка Казахстана на разгроме вышла в финал
22 июня, 16:44
WTA
©WTA Третья ракетка мира повторила за Рыбакиной и снялась с матча в Берлине
22 июня, 09:31
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Рыбакину "оставили" без Уимблдона
21 июня, 22:00
WTA
©ktf.kz Матч-триллер вывел в полуфинал вторую ракетку Казахстана
21 июня, 16:30
WTA
©мwtatennis.com "Будет просто кошмаром". Как отреагировали на отказ Рыбакиной от матча с экс-первой ракеткой мира
21 июня, 16:15
WTA
©wtatennis.com Известна причина, по которой Рыбакина снялась с матча в Берлине
21 июня, 14:43
WTA
©WTA Елена Рыбакина ушла с корта и снялась с матча в Германии: подробности
21 июня, 08:00
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против экс-первой ракетки мира
20 июня, 16:38
WTA
©Кадр из видео Рыбакина отреагировала на победу над чемпионкой WTA
20 июня, 16:12
WTA
©ktf.kz Путинцева повесила сопернице "баранку" и вышла в четвертьфинал
20 июня, 16:00
WTA
©WTA Рыбакина узнала условие для победы на Уимблдоне
20 июня, 15:44
WTA
©WTA Рыбакина победила чемпионку WTA и вышла на экс-первую ракетку мира
20 июня, 07:20
WTA
©WTA Прямая трансляция первого матча Елены Рыбакиной на турнире в Берлине
18 июня, 21:59
WTA
©instagram.com/yulia_putintseva Юлия Путинцева обыграла обидчицу Елены Рыбакиной
18 июня, 20:51
WTA
©instagram.com/lenarybakina/ Стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Берлине
18 июня, 16:35
WTA
©instagram.com/lenarybakina/ Такой вы ее не видели: появилось видео Рыбакиной в необычном образе
18 июня, 10:37
WTA
©Ролан Гаррос Рыбакина показала подарки от поклонников на день рождения
17 июня, 22:28
WTA
©WTA Камбэком обернулся матч второй ракетки Казахстана на турнире в Англии
17 июня, 18:26
WTA
©WTA Токаев поздравил Рыбакину с днем рождения
17 июня, 17:39
WTA
©instagram.com/arynasabalenka/ Конкурентка Рыбакиной приняла неожиданное решение по Олимпиаде
17 июня, 07:00
WTA
©depositphotos.com/filedimage Рыбакина узнала свое место в обновленном мировом рейтинге
14 июня, 19:43
WTA
©depositphotos.com/Jean_Nelson После Головкина: названы новые лица казахстанского спорта

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus