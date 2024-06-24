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Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина неожиданно снялась с турнира в Великобритании: подробности

Елена Рыбакина неожиданно снялась с турнира в Великобритании: подробности
©rolandgarros.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) приняла решение отказаться от выступления на турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tennis Weekly Podcast.

Причиной этому послужили изменения в расписании соревнований. Рыбакина должна была стартовать со второго круга матчем против британки Хэрриет Дарт, занимающей 105-е место в мировом рейтинге.

В первом круге Дарт сенсационно одолела представительницу Чехии Мари Боузкову (№37) - 7:5, 2:6(7), 6:4.

Напомним, Рыбакина на прошлой неделе снялась с турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), досрочно завершив четвертьфинальный матч против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№19). Она сослалась на проблемы со здоровьем.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис Великобритания

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