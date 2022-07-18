Рыбакина восхитила своим поступком после победы на "Уимблдоне"

Теннисистка Елена Рыбакина отказалась от премии за победу на "Уимблдоне", которую ей предложила Федерации тенниса Казахстана (ФТК), а ресурс financial-world.org восхитился ее поступком.

Источник называет выбор спортсменки "красивым жестом", ведь она решила поддержать талантливых игроков.

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"Казахстанская теннисистка в очередной раз показала себя женщиной с золотым сердцем. 23-летняя теннисистка решила, как инвестировать бонус, выданный казахстанской федерацией после победы на "Уимблдоне".

Девушка хочет помочь молодым игрокам и сделала следующее заявление: "В первую очередь я хочу помочь юным теннисистам, и большая часть денег, которые мне дала федерация, пойдет им.

Во-вторых, я недавно был в питомнике и хочу отдать часть денег ему. Я была тронута после того, как была там и хочу им помочь".

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