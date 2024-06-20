Рыбакина узнала условие для победы на Уимблдоне

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№4) на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро, сообщают Vesti.kz.

Во втором круге Рыбакина прошла 35-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову. Источник полагает, что казахстанка будет фавориткой Уимблдона, если избежит травм.

"Рыбакина - Кудерметова 6-4 7-5. Если Елена будет здорова, она станет фаворитом на получение очередного трофея Уимблдона. Эффектная агрессия напоминает Роджера и Серену, ее игра создана специально для травы. 35-я победа в 2024 году", - пишет The Tennis Letter.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№19) из Беларуси.

Елена выигрывала Уимблдон в 2022-м. В этом году турнир пройдет с 1 по 14 июля в Великобритании.