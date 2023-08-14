Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после поражения в Монреале

Женская теннисная ассоциация (WTA ) представила обновленный рейтинг. Изменились позиции у некоторых казахстанок, сообщают Vesti.kz.

При этом первая ракетка страны Елена Рыбакина, проигравшая в полуфинале турнира в Монреале, сохранила за собой четвертую строчку в одиночном разряде. А вот другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла 18 позиций, опустившись на 79-е место. Топ-3 не изменился: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина потеряла одну позицию, расположившись на 26-м месте. Что касается топ-3, то первые две строчки остались за чешками Катериной Синяковой и Барборой Крейчиковой. А вот на третью ступеньку взобралась бельгийка Элизе Мертенс, находившаяся ранее на три строчки ниже. Пребывавшие на третьем месте американки Джессика Пегула и Кори Гауфф теперь делят пятую позицию в рейтинге парного разряда.

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