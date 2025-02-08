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WTA
Вчера 14:40
 

Рыбакина узнала неприятные новости после поражения в Абу-Даби

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Рыбакина узнала неприятные новости после поражения в Абу-Даби ©instagram.com/lenarybakina

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина переместится на седьмую строчку рейтинга WTA после поражения на турнире в Абу-Даби, передают Vesti.kz.

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Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина переместится на седьмую строчку рейтинга WTA после поражения на турнире в Абу-Даби, передают Vesti.kz.

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Рыбакина уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:3, 3:6, 4:6) в полуфинале турнира категории WTA-500. 

Спортсменка не смогла защитить очки, полученные за титул в Абу-Даби в прошлом году.

В обновленном рейтинге WTA на следующей неделе Рыбакину обойдут две американки — Джессика Пегула (переместится с шестого на пятое место) и Мэдисон Киз (с седьмого на шестое). Обе теннисистки не участвовали в турнирах на этой неделе.

На следующей неделе Рыбакина примет участие в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она начнёт соревнования со второго круга, в котором сыграет с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Рыбакина Елена WTA Казахстан

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