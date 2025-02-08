Александр Бублик узнал первого соперника на турнире АТР 250

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№49) выступит на турнире АТР 250 в Марселе (Франция). Уже известен первый соперник 27-летнего теннисиста, передает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования в Марселе пройдут с 10 по 16 февраля. Соперником Бублика будет получивший приглашение от организаторов (WC) француз Ришар Гаске (№130). Победитель встречи уже во втором раунде выйдет на второго сеяного - француза Уго Умбера (№15).

38-летний француз является экс-седьмой ракеткой мира и трехкратным полуфиналистом турниров "Большого шлема". Это будет его первый матч с Бубликом.

Отметим, что недавно вышло большое интервью с Бубликом, в котором он:

Добавим, что с начала 2025 года Александр выиграл только один из пяти проведенных матчей в одиночном разряде.