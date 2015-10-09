Рыбакина узнала хорошие новости перед стартом нового сезона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) получила высокую оценку своих перспектив в борьбе за лидерство в мировом женском теннисе, передают Vesti.kz.

Рыбакина - главная конкурентка Соболенко

Российский журналист "Чемпионата" Павел Панышев считает, что именно Рыбакина способна навязать серьёзную конкуренцию первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко уже в следующем сезоне. Эксперт отметил как игровой прогресс казахстанской теннисистки, так и её психологическую устойчивость.

"Попробуем предположить, что именно Елена Рыбакина, выигравшая в финале у Соболенко и разгромившая её на тай-брейке во второй партии со счётом 7:0, станет главной конкуренткой белоруски в 2026 году. Главное, чтобы не мешали травмы и не подводило здоровье, как уже случалось в уходящем году".

Сильные стороны Рыбакиной

По мнению эксперта, Арина Соболенко превосходит соперниц по физической мощи, однако Рыбакина также обладает внушительными габаритами и имеет серьёзные козыри в игре. В частности, подача казахстанки на данный момент считается одной из лучших в туре — она лидирует по количеству эйсов.

Кроме того, на пике формы Рыбакина способна обыграть любую соперницу. В такие моменты у неё стабильно работает мощный форхенд, а количество невынужденных ошибок заметно сокращается.

Холодная голова и концентрация

Отдельно отмечается психологический портрет Елены. Она отличается спокойствием и сдержанностью, редко проявляя эмоции на корте. Такая манера поведения иногда воспринимается как недостаток, но в целом помогает экономить энергию и полностью концентрироваться на собственной игре. Даже после громких побед реакция Рыбакиной остаётся максимально взвешенной.

Успешный сезон и большие ожидания

Минувший сезон стал одним из самых успешных в карьере Елены Рыбакиной. В 2025 году она завоевала два титула категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также впервые выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, где в финале уверенно обыграла Арину Соболенко.

Ожидается, что противостояние Рыбакиной и Соболенко в новом сезоне выйдет на ещё более принципиальный уровень и станет одним из ключевых сюжетов в женском профессиональном теннисе.

