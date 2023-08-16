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Новости спорта Теннис WTA

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Рыбакина сыграет с обматерившей ее соперницей. Превью и прямая трансляция принципиального матча

Рыбакина сыграет с обматерившей ее соперницей. Превью и прямая трансляция принципиального матча
©National Bank Open

В ночь на четверг, 17 августа, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина возьмет свой старт на турнире WTA 1000 - Western & Southern Open в Цинциннати (США). Соперницей 24-летней теннисистки во втором круге соревнования будет Елена Остапенко из Латвии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей встрече двух Елен.

Четвертая ракетка мира, ввиду высокого номера посева, начнет свой путь сразу со второго круга. А вот 26-летняя Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, уже преодолела барьер первого круга турнира, переиграв чешку Каролину Плишкову - 1:6, 6:3, 6:4. 

Теперь зрителей ждет противостояние Рыбакиной и Остапенко. Причем девушки сыграют друг с другом в пятый раз, а к данной минуте счет личных встреч равный - 2:2. 

Впервые их пути пересеклись в 2019-м на турнире в австрийском Линце. Тогда Остапенко одержала победу в двух сетах и пробилась в полуфинал - 7:5, 6:1. 

Спустя два года они встретились на стадии полуфинала в английском Истбурне. И вновь удача была на стороне теннисистки из Латвии - 6:4, 6:1.

В этом году успех в очном противостоянии покорился уже казахстанке. В четвертьфинале Australian Open Рыбакина выиграла со счетом 6:2, 6:4.

И с таким же счетом завершился их матч на турнире в Риме (Италия). Это случилось на стадии полуфинала. Причем в том матче произошел скандал: Остапенко обматерила Рыбакину, и это услышал тренер казахстанки.

Любопытно, что ни один матч между ними нельзя назвать упорным. Во всех четырех встречах победительница была выявлена по итогам двух партий. Будет ли исключением предстоящая игра? Узнаем совсем скоро.

Рыбакина играла в Цинциннати пять раз, и с каждым годом ее показатели на турнире в штате Огайо улучшаются. Так, в прошлом году лучшая теннисистка Казахстана добралась до четвертьфинала. Что касается Остапенко, то она выступала здесь шесть раз, но максимальный результат - скромный выход в третий круг в 2021-м.

Матч со скандальной соперницей и возвращение в топ-3. Что ждет Рыбакину на турнире в Цинциннати

Матч между Рыбакиной и Остапенко состоится первым запуском на третьем корте. Он начнется в 03:00 по времени Астаны. Победительница матча в третьем круге сыграет с лучшей из пары Ясмин Паолини (Италия, Q) - Кристина Буча (Испания, Q). Этот матч также пройдет ближайшей ночью. 

Прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке

Фото: Australian Open©

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан США Латвия Australian Open

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