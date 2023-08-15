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Матч со скандальной соперницей и возвращение в топ-3. Что ждет Рыбакину на турнире в Цинциннати

Матч со скандальной соперницей и возвращение в топ-3. Что ждет Рыбакину на турнире в Цинциннати
©National Bank Open

На этой неделе в Цинциннати (США) проходит крупный турнир WTA 1000 - Western & Southern Open. В основной сетке одиночного турнира Казахстан представит лишь четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом старте 24-летней казахстанки.

Турнир в Цинциннати проводится параллельно как среди женщин, так и среди мужчин. В этом году состоятся 122-й по счету мужской и 95-й женский розыгрыши Western & Southern Open. Действующими победителями соревнований в одиночных разрядах являются француженка Каролин Гарсия и хорват Борна Чорич

Казахстанским теннисистам никогда не покорялся турнир в Цинциннати, если рассматривать историю с точки зрения одиночных соревнований. Зато в паре 12 лет назад турнир выиграла Ярослава Шведова. Тогда ее напарницей была американка Ваня Кинг. Еще спустя четыре года Шведова дошла до финала с австралийкой Кейси Деллаквой, но победить в нем не сумела.

Рыбакина сыграет в Цинциннати в пятый раз в карьере. В 2019-м она уступила на старте квалификационного этапа, в 2020-м - в первом круге, в 2021-м - в третьем раунде, а в 2022-м - в четвертьфинале. Как видим, с каждым годом Елена улучшает свои показатели на этих кортах. Будем надеяться, что и в этом году тенденция не нарушится.

Рыбакина получила четвертый номер посева. Она начнет соревнования сразу со второго круга. Турнир очень престижный, и это важная часть подготовки к US Open, до старта которого осталось меньше двух недель. Победительница турнира в Цинциннати получит 1000 очков и заработает 454,5 тысячи долларов (205,2 миллиона тенге). Любопытно, что победитель мужского турнира сможет похвастаться куда большим количеством призовых, а именно - 1,01 миллиона долларов (460,3 миллиона тенге). 

В прошлом году в четвертьфинале турнира в Цинциннати Рыбакину остановила местная теннисистка Мэдисон Киз. Теперь казахстанке предстоит защищать 190 очков за прошлогодний результат. По итогам турнира, вне зависимости от того, как он сложится, Елена не опустится в мировом рейтинге ниже четвертого места. Пока отрыв от конкуренток достаточно ощутимый. Что касается вероятного прогресса, то у нее есть математические шансы обойти Джессику Пегулу и вернуть себе место в топ-3. Для этого казахстанке нужно либо просто выиграть турнир, либо дойти до финала при условии, что Пегула не дойдет до полуфинала.

В первом матче турнира Рыбакина сыграет либо с экс-первой ракеткой мира из Чехии Каролиной Плишковой (№25), либо с победительницей Ролан Гаррос-2017 из Латвии Еленой Остапенко (№20). С 31-летней Плишковой Елена играла трижды, и во всех трех матчах выиграла в двух сетах. Последний матч между ними состоялся в этом году в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Рыбакина взяла верх со счетом 6:4, 6:2.

С 26-летней Остапенко матчи более напряженные. Пока счет личных встреч равный - 2:2. Первые две игры остались за представительницей Латвии. Но в этом году Рыбакина взяла два реванша - на Australian Open и в Риме (Италия). Причем в последнем матче между ними случился скандал: Остапенко обматерила казахстанку прямо на корте.

Имя соперницы Елены станет известно уже сегодня. Матч между Плишковой и Остапенко начнется ориентировочно в 21:00 по времени Астаны. 

Потенциальный путь Рыбакиной к титулу выглядит следующим образом:

Второй круг - Плишкова/Остапенко
Третий круг - Белинда Бенчич
Четвертьфинал - Коко Гауфф
Полуфинал - Ига Швентек
Финал - Джессика Пегула/Арина Соболенко.

Фото: WTA, National Bank Open, Internazionali BNL D'Italia©

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теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан США US Open Шведова Ярослава Ролан Гаррос Australian Open

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