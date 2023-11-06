Рыбакина стала соучастницей исторического события

Пятая ракетка мира из США Джессика Пегула добилась исторического достижения. Она станет первой теннисисткой, которой в рамках одного турнира доведется встретиться со всеми игроками из топ-4 мирового рейтинга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaAce.

На групповом этапе Итогового чемпионата WTA в мексиканском Канкуне американка обыграла белоруску Арину Соболенко (№1), казахстанку Елену Рыбакину (№4), а в полуфинале прошла соотечественницу Кори Гауфф (№3).

В финале турнира, 7 ноября, Пегула сыграет с полькой Игой Швентек (№2).

Добавим, что Рыбакина не смогла выйти в плей-офф чемпионата, но при этом заработала приличные деньги. Более подробно об этом можно узнать здесь.

Общий призовой фонд турнира в Канкуне составляет 9 000 000 долларов США. Победитель в одиночном разряде получит 1 476 000 долларов, а вторая финалистка - 756 000 долларов.