Рыбакина составит пару с россиянином перед стартом нового сезона

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№5) выступит на выставочном турнире The World Tennis Continental Cup (WTCC) в Шэньчжэне (Китай). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о формате необычного турнира и других участниках.

Это мероприятие пройдёт с 26 по 28 декабря. В течение трёх дней местную публику будут радовать восемь теннисистов, поделённых на две команды. В составе команды Европы сыграют полька Ига Швёнтек (№2), швейцарка Белинда Бенчич (№11), итальянец Флавио Коболли (№22) и француз Артюр Фис (№40).

А вот за команду мира будут играть казахстанка Рыбакина, россиянин Андрей Рублёв (№16), а также китайские спортсмены Синьюй Ван (№56) и Чжичжэнь Чжан (№414).

В течение трёх дней в общей сложности пройдут десять матчей. Запланированы восемь игр в женском и мужском одиночных разрядах, а также две встречи в смешанном миксте.

В Китае воодушевлены проведением WTCC. Организаторы надеются, что их проект станет успешным и сможет радовать местных любителей тенниса на постоянной основе.

"WTCC - это не просто турнир, это национальная революция в теннисе. Мы стремимся вернуть теннис людям. Основная философия - наслаждаться теннисом вместе с публикой, делая этот вид спорта более увлекательным, доступным и инклюзивным, тем самым по-настоящему возвращая его к массам", - сказал директор турнира Скотт Давидофф.

Уже известно, что каждая игра будет проводиться в формате из трёх сетов (достаточно выиграть две партии). В пятницу, 26 декабря, состоится церемония открытия турнира. В этот же день пройдут первые матчи.

Так, после игры между Ван и Бенчич, на корт выйдут Рыбакина и Швёнтек. Между собой они провели 11 матчей на официальных турнирах - 5-6 в пользу Швёнтек. На выставочных соревнованиях встречались трижды - 1-2 в пользу польки. Три года подряд в конце декабря Елена и Ига встречались на выставочных турнирах в ОАЭ, а на сей раз они пересекутся уже в Китае.

Ещё два матча с участием Рыбакиной пройдут в воскресенье, 28 декабря. Утром будет одиночная игра с Бенчич, а вечером микст в дуэте с Рублёвым - против Швёнтек и Фиса.

Отметим, что этот турнир, как и другие выставочные, не входит в официальный календарь. Соответственно, рейтинговые очки за участие и успехи в нём заработать нельзя.

Для большинства игроков это одновременно и тренировочная предсезонка (так как после WTCC начинается сезон), и возможность заработать хорошие деньги за короткий срок (организаторы вкладывают большие средства ради привлечения звёздного состава).

В этом году Рыбакина решила отказаться от участия в выставочном турнире WTL в пользу игр на WTCC.

Фото: WTCC©️