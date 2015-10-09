Елена Рыбакина приняла неожиданное решение

Чемпионка Уимблдона‑2022 и пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, а также 40-я ракетка мира из Франции Артюр Фис отказались от участия в Мировой теннисной лиге (WTL) 2025 года, сообщают Vesti.kz.
Турнир пройдёт с 17 по 20 декабря в Бангалоре, Индия.
Место Рыбакиной займёт 14-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина, а вместо Фиса выступит 23-й номер ATP канадец Денис Шаповалов.
We’ve made changes to this season’s player lineup.— World Tennis League (@TennisWorl76726) November 22, 2025
Denis Shapovalov joins the draw in place of Arthur Fils, while Elina Svitolina steps in for Elena Rybakina, as both of them take some time to recover before returning to the court.
We’re excited for an action-packed season 🙌🏻 pic.twitter.com/F8ReM9PU5d
Кроме них, участие в WTL‑2025 подтвердили россиянин Даниил Медведев, австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса, француз Гаэль Монфис, полька Магда Линетт, украинка Марта Костюк, а также индийские игроки Рохан Бопанна и Сумит Нагал.
Напомним, 8 ноября Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В решающем матче казахстанская теннисистка неожиданно взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0). Этот триумф стал вторым крупнейшим достижением в её карьере после победы на Уимблдоне-2022 и принёс ей рекордные призовые в истории женского тенниса.
