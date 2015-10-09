Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Елена Рыбакина приняла неожиданное решение

Чемпионка Уимблдона‑2022 и пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, а также 40-я ракетка мира из Франции Артюр Фис отказались от участия в Мировой теннисной лиге (WTL) 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Турнир пройдёт с 17 по 20 декабря в Бангалоре, Индия.

Место Рыбакиной займёт 14-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина, а вместо Фиса выступит 23-й номер ATP канадец Денис Шаповалов.

Кроме них, участие в WTL‑2025 подтвердили россиянин Даниил Медведев, австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса, француз Гаэль Монфис, полька Магда Линетт, украинка Марта Костюк, а также индийские игроки Рохан Бопанна и Сумит Нагал.

Напомним, 8 ноября Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В решающем матче казахстанская теннисистка неожиданно взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0). Этот триумф стал вторым крупнейшим достижением в её карьере после победы на Уимблдоне-2022 и принёс ей рекордные призовые в истории женского тенниса.

