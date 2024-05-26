Рыбакина рассказала о своих разочарованиях в 2024 году

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, рассказала, что ей было жаль пропустить несколько крупных соревнований в этом году, передают Vesti.kz.

- В этом году у вас было несколько разочарований, когда вы не смогли сыграть в некоторых турнирах. Знаем, что в Индиан-Уэллсе вам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться. Было ли легче на этот раз? Вы уже давно тренируетесь, прогрессируете и чувствуете себя здоровой?

- Конечно, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и всегда жалко пропускать такие крупные турниры. Но если есть проблемы со здоровьем, то ничего не поделаешь, - ответила казахстанка.

Отметим, что Рыбакина в связи со здоровьем снялась с турниров категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Риме (Италия).

Казахстанская теннисистка вернется на корт 27 мая, когда проведет первый матч на Ролан Гаррос-2024 против бельгийки Грет Миннен (№86).

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