Рыбакина рассказала о матче с Сереной и своем даре после победы на Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) поделилась своими эмоциями после очередной победы на Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

На этот раз она победила бельгийку Элизе Мертенс.

- Вы уже выигрывали турнир "Большого шлема". Все узнали о вас, когда вы обыграли здесь Серену Уильямс несколько лет назад. Остались ли у вас воспоминания о том матче? Когда-то это была ваша главная цель на Ролан Гаррос?

- Конечно, я помню тот матч. Это был потрясающий первый опыт. Я очень нервничала, играя против Серены. Мотивация... Иногда она есть, иногда ее нет. Это нормально для любой работы. Я очень хочу играть больше и выигрывать турниры "Большого шлема", - сказала Елена.

- В этом году вы берете титул за титулом и так хорошо бьете по мячу. Условия тяжелые, но вы по-прежнему делаете так много виннерсов. Как вы думаете, в чем ключ к тому, чтобы генерировать столько энергии, когда вы находитесь на корте?

- Мы много работаем. Думаю, это еще и дар, что я высокая. Честно говоря, я получаю удовольствие от игры. Иногда нелегко встать и заставить себя. Но в целом мне нравится играть, и я хочу продолжать в том же духе.

Я счастлива, что прошла еще один раунд. Это нелегко. Каждый матч сложный. Сегодня я счастлива. Во втором сете я играла более уверенно. Подача определенно мне очень помогает. Большое спасибо ребятам за то, что пришли и поддержали.

- В прошлом вы встречались 5 раз. Вы 4 раза побеждали на харде, но единственный раз, когда вы играли на корте, выиграла Элизе. Смотрели ли вы что-то из того матча, чтобы помочь себе сегодня, или вы чувствовали, что все было совершенно по-другому?

- Каждый раз я смотрю, как играют соперницы. Я смотрела ее первые раунды. Я помню матчи, которые мы играли на хардовых кортах. Я была готова и, как всегда, сделала все, что могла.

На предыдущих стадиях нынешнего розыгрыша Ролан Гаррос Елена выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85) и нидерландки Аранчи Рус (№50). Следующую игру Рыбакина проведет с победителем противостояния Элина Свитолина (№19, Украина) - Ана Богдан (№64, Румыния).