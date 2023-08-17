Рыбакина прошла принципиальную соперницу. Что ее ждет дальше?

После успешного старта на крупном турнире WTA 1000 - Western & Southern Open у четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной не остается времени на отдых. Уже ближайшей ночью лучшая теннисистка Казахстана сыграет за выход в четвертьфинал соревнований в Цинциннати (США). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Рыбакина начала турнир в Цинциннати со стадии второго круга. Накануне она одержала волевую победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко (№20) - 6:7(6), 6:2, 6:4. Вот уже в третий раз подряд казахстанка обыграла свою тезку, и теперь счет личных встреч между ними - 3:2 в пользу Рыбакиной.

В рамках третьего круга 24-летняя Рыбакина сыграет с 27-летней итальянкой Ясмин Паолини (№43). Та, в свою очередь, в двух партиях обыграла испанку Кристину Бучу (№68) - 6:1, 6:3.

В этом году пути Рыбакиной и Паолини уже пересекались на турнире в Риме (Италия). Тогда Елена добыла уверенную победу - 7:6(4), 6:1.

Для Паолини это уже самый успешный трип в Цинциннати. Она участвовал в трех последних розыгрышах турнира, но дважды уступала в квалификации, а еще раз проиграла в первом круге основной сетки. И лишь в этом году итальянке удалось открыть счет своим победам в Цинциннати. Сначала обыграла украинку Марту Костюк (№32), а вчерашняя победа над Бучей стала уже второй для нее.

Что касается Рыбакиной, то она в шаге от того, чтобы повторить свое прошлогоднее достижение и выйти в четвертьфинал турнира. Это ее лучший показатель в карьере на кортах Цинциннати. Не исключено, что в этом году казахстанке удастся улучшить результат.

Понятно, что Рыбакина является большим фаворитом этого матча. Она здорово чувствует себя на этом покрытии и привыкла к давлению, с которым сталкиваются звезды мирового тенниса. Для Паолини есть один плюс на бумаге - это то, что вчера она затратила куда меньше сил и отыграла свой матч гораздо быстрее. Но говоря об этом, не стоит забывать, что соперница у казахстанки была куда более статусная.

Матч между Рыбакиной и Паолини пройдет на Porsche Court третьим запуском, и начнется в 00:00 по времени Астаны. Соперница победительницы этого матча определится по итогам противостояния чешки Линды Носковой (№50) и американки Коко Гауфф (№7).

Прямую трансляцию второй очной встречи между Еленой и Ясмин можно будет посмотреть по этой ссылке.

Фото: Western & Southern Open©

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