Елена Рыбакина обыграла обматерившую ее чемпионку и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга Рыбакина встречалась с 20-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:2, 6:4 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте два часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 12 брейк-пойнтов. На счету Остапенко шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге турнира в Цинциннати Рыбакина встретится с итальянкой Ясмине Паолини.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

Добавим, что Остапенко является чемпионкой "Ролан Гаррос" 2017 года. В их предыдущем матче лавийка оскорбила Рыбакину прямо на корте.

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