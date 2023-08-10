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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакина прокомментировала волевую победу в Монреале

Рыбакина прокомментировала волевую победу в Монреале
©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, высказалась о победе над американкой Дженнифер Брэди (584-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина обыграла соперницу в трех сетах 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3.

"Очень рада, что мне удалось выиграть этот матч. Он вышел непростым из-за переноса по причине дождя.

Сегодня также случались длинные розыгрыши, и мне еще нужно привыкнуть ко всем условиям.

Я думаю, что нам не повезло, что мы остановились в тот момент. Счет на тай-брейке был 4:2 и уже было трудно отыграться... Просто восстановиться и начать этот матч заново нелегко, но я счастлива, что в конце концов мне удалось победить", - приводит слова казахстанки сайт WTA.

Следующую игру Рыбакина проведет 11 августа с американкой Слоан Стивенс (38-я в рейтинге WTA).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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