Рыбакина одержала волевую победу на турнире в Монреале

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, прошла американку Дженнифер Брэди (584-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.
Первый сет остался за американкой - 7:6 (7:3), но далее казахстанка забрала свое - 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча длилась 2 и 36 минут. В ее ходе Рыбакина сделала 12 эйсов и допустила 5 двойных ошибок. Брэди выполнила 3 подачи навылет при 6 двойных ошибках.
Следующую игру Рыбакина проведет 11 августа с американкой Слоан Стивенс (38-я в рейтинге WTA).
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