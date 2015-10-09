WTA
Сегодня 09:40
 

Рыбакина поспорит с Соболенко на престижном турнире

Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Вторая ракетка мира, казахстанска Елена Рыбакина примет участие в крупном грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где соберутся все ведущие теннисистки мира, передают Vesti.kz.

Вторая ракетка мира, казахстанска Елена Рыбакина примет участие в крупном грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где соберутся все ведущие теннисистки мира, передают Vesti.kz.

Звёздный состав турнира

Официальный сайт Internazionali BNL d’Italia подтвердил участие сильнейших игроков тура. Соревнования пройдут в Риме с 5 по 17 мая.

В заявочный лист вошли все теннисистки из топ-20 мирового рейтинга, включая:

  • Арину Соболенко (№1 WTA, Беларусь)
  • Елену Рыбакину (№2, Казахстан)
  • Коко Гауфф (№3, США)
  • Жасмин Паолини (№8, Италия)
  • Аманду Анисимову (№6, США)
  • Мирру Андрееву (№10, Россия)

Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини, которая в прошлом финале обыграла американку Коко Гауфф. Рыбакина, в свою очередь, брала титул в Риме в 2023 году.

Фавориты турнира

Главными претендентками на победу в этом году считаются Рыбакина и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, чьё противостояние уже стало одним из ключевых в современном женском теннисе.

Успехи Рыбакиной и противостояние с Соболенко в 2026 году

С начала сезона казахстанская теннисистка демонстрирует выдающиеся результаты.

Главным достижением стала победа на Australian Open 2026, где в финале она обыграла Соболенко и завоевала второй титул "Большого шлема" в карьере.

Также Рыбакина:

  • дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила Соболенко на тай-брейке решающего сета (6:3, 3:6, 6:7 (6:8))
  • поднялась на второе место в рейтинге WTA
  • вышла в полуфинал "тысячника" в Майами, где вновь проиграла Соболенко

Турнир в Риме станет последней крупной проверкой сил перед "Ролан Гаррос" и может вновь свести двух главных соперниц сезона в борьбе за титул.

