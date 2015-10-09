Рыбакина поспорит с Соболенко на престижном турнире

Вторая ракетка мира, казахстанска Елена Рыбакина примет участие в крупном грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), где соберутся все ведущие теннисистки мира, передают Vesti.kz.
Звёздный состав турнира
Официальный сайт Internazionali BNL d’Italia подтвердил участие сильнейших игроков тура. Соревнования пройдут в Риме с 5 по 17 мая.
В заявочный лист вошли все теннисистки из топ-20 мирового рейтинга, включая:
- Арину Соболенко (№1 WTA, Беларусь)
- Елену Рыбакину (№2, Казахстан)
- Коко Гауфф (№3, США)
- Жасмин Паолини (№8, Италия)
- Аманду Анисимову (№6, США)
- Мирру Андрееву (№10, Россия)
Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини, которая в прошлом финале обыграла американку Коко Гауфф. Рыбакина, в свою очередь, брала титул в Риме в 2023 году.
Фавориты турнира
Главными претендентками на победу в этом году считаются Рыбакина и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, чьё противостояние уже стало одним из ключевых в современном женском теннисе.
Успехи Рыбакиной и противостояние с Соболенко в 2026 году
С начала сезона казахстанская теннисистка демонстрирует выдающиеся результаты.
Главным достижением стала победа на Australian Open 2026, где в финале она обыграла Соболенко и завоевала второй титул "Большого шлема" в карьере.
Также Рыбакина:
- дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила Соболенко на тай-брейке решающего сета (6:3, 3:6, 6:7 (6:8))
- поднялась на второе место в рейтинге WTA
- вышла в полуфинал "тысячника" в Майами, где вновь проиграла Соболенко
Турнир в Риме станет последней крупной проверкой сил перед "Ролан Гаррос" и может вновь свести двух главных соперниц сезона в борьбе за титул.
Реклама