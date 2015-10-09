Рыбакина пошутила про день рождения после реванша

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11) прокомментировала свою победу над американкой Эшлин Крюгер (№33) в первом круге турнира категории WTA 500 в Берлине, которая пришлась на ее день рождения, передают Vesti.kz.

Елена Рыбакина устроила триллер с неожиданной соперницей

- Вам понравилось играть в день рождения или вы бы предпочли день отдыха с тортом?

- Я бы определенно предпочла выходной, чтобы отпраздновать. Думаю, сделаю это завтра, - с улыбкой ответила Елена.

Напомним, Рыбакина обыграла Крюгер со счетом 6:3, 7:6(3), взяв реванш за поражение в Майами ранее в этом году. Это стала ее 28-я победа в сезоне.

В следующем круге турнира в Берлине соперницей Елены станет чешка Катерина Синякова (№74). Матч состоится 19 июня.

Рыбакина взяла реванш и получила признание