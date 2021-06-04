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Рыбакина поборется за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Прямая трансляция матча, статистика и игры других казахстанцев

Ее оппонентка входила в топ-15.

Рыбакина поборется за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Прямая трансляция матча, статистика и игры других казахстанцев
Елена Рыбакина. Фото: Yonex Tennis©
Новости спорта Теннис WTA
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Первая ракетка страны Елена Рыбакина - последняя представительница Казахстана, которая продолжает борьбу в одиночном разряде на "Ролан Гаррос". Сегодня, 4 июня, она поборется с россиянкой Еленой Весниной за выход в четвертый круг соревнований. Корреспондент Vesti.kz - о статистике перед игрой и прямой трансляции матча.

Для Рыбакиной, посеянной на турнире под 21-м номером, это будет первый в карьере матч за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Уже сейчас точно известно, что это лучшее выступление казахстанки на парижском турнире. На соревнованиях "Большого шлема" 21-летняя теннисистка еще ни разу не доходила до четвертого круга, поэтому возможность очень и очень заманчивая.

34-летняя Веснина прямо сейчас не входит в топ-100 мировой табели о рангах WTA. Четыре года назад она взбиралась на 13-е место в рейтинге, это был ее пик. На Открытом чемпионате Франции россиянка тоже никогда не преодолевала барьер третьего раунда. Ранее на этой стадии она проигрывала дважды - в 2015 и 2017 годах. Лучшим результатом на всех "Шлемах" является выход в полуфинал Уимблдона в 2016 году.

Ранее друг против друга Рыбакина и Веснина не играли. На этом турнире казахстанская спортсменка обыграла двух соперниц, не потеряв при этом ни партии, - Эльзу Жакемо (Франция) и Нао Хибино (Япония). В четырех сыгранных сетах Рыбакина проиграла лишь девять геймов, выиграв аж 24. 

Путь Весниной был еще более легким. В первом раунде он разгромила Ольгу Говорцову из Беларуси - 6:1, 6:0. Во втором раунде она должна была встретиться с 11-й сеянной Петрой Квитовой из Чехии, но экс-вторая ракетка мира снялась с соревнований из-за травмы, полученной при падении во время пресс-конференции. Из-за такой неудачи соперницы Веснина прошла в третий круг без борьбы. Получается, что на этом турнире Елена проиграла лишь один гейм по пути к 1/16 финала.

Матч двух Елен пройдет на второй по значимости арене "Ролан Гаррос" - корте имени Сюзанн Ленглен. Это будет первый запуск, противостояние начнется в 15:00 по времени Нур-Султана. Эту игру будет транслировать один из телеканалов Eurosport. Матч можно будет посмотреть по телевидению либо по одной из следующих ссылок:

ССЫЛКА EUROSPORT 
ССЫЛКА EUROSPORT 2

Также сегодня первым запуском на шестом корте будет сыгран матч второго круга женского парного разряда. Юлия Путинцева из Казахстана вместе со своей напарницей Андреей Миту (Румыния) постарается сотворить сенсацию. В соперницах будут третьи сеянные - Николь Меличар (США) и Деми Схюрс (Нидерланды). Матч начнется в 15:00.

Вторым запуском на четвертом корте, не ранее 16:00, в матче второго круга женского разряда сыграют Зарина Дияс из Казахстана и Варвара Грачева из России. Их соперницами будут полька Магда Линетт и американка Бернарда Пера.

Отметим, что также выступления в парном разряде продолжает Рыбакина. Ее следующий матч в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой пройдет завтра, 5 июня. В этот же день в третьем круге мужской пары сыграют Александр Бублик и Андрей Голубев.

Напомним, что в четверг Дияс не удалось пробиться в третий круг одиночного разряда, даже несмотря на выигранную первую партию. 

Фото: KTF©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Ролан Гаррос Рыбакина Елена Казахстан Франция Париж Россия Уимблдон Путинцева Юлия Дияс Зарина Бублик Александр Голубев Андрей

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