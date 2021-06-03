Дияс выиграла первый сет, но уступила в матче второго круга "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила бельгийке Элизе Мертенс во втором круге "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дияс выиграла первый сет 6:4, но проиграла последующие два - 2:6, 4:6. Матч в одиночном разряде длился два часа и 29 минуты, в его ходе казахстанка не сделала ни одного эйса и совершила три двойные ошибки. К слову, Мертенс допустила их в шести случаях, что не помешало ей переломить ход встречи при трех подачах навылет.

В третьем круге, 4 июня, Мертенс встретится с Марией Саккари из Греции.

Напомним, что в этот день Дияс вместе с россиянкой Варварой Грачевой сыграет во втором круге парного разряда "Ролан Гаррос". Их соперницами станут Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США).

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