Рыбакина отыграла две позиции в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой седьмую строчку в одиночном разряде. А вот Юлия Путинцева потеряла шесть позиций и оказалась на 51-м месте.

В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина опустилась с 26-й позиции на 27-ю, а вот Елена Рыбакина отыграла две позиции и поднялась на 95-е место.

В топ-3 произошло изменение. Американка Джессика Пегула поднялась с четвертого места на третье, тогда как ее соотечественница Кори Гауфф опустилась с третьей строчки на четвертую. Первые две позиции остались за чешскими теннисистками Катериной Синяковой и Барборой Крейчиковой соответственно.

Напомним, что 26 апреля стартует турнир серии ATP 1000 и WTA 1000 в Мадриде (Испания). Казахстанские теннисисты узнали своих первых соперников.

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