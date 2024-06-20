Рыбакина отреагировала на победу над чемпионкой WTA

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой (№35) во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

Казахстанка выиграла со счетом 6:4, 7:5.

- Я очень долго ждала этого матча. Спасибо, что пришли. Я очень рада вернуться на траву, - сказала Рыбакина.

- Вы так часто играете с ней и всегда выигрываете... Всегда близко... Как вам это удается?"

- Как вы говорите, это всегда близко. Это всегда разные условия и разные корты. Мы хорошо знаем друг друга. Я просто пытаюсь сосредоточиться и сделать все, что в моих силах. Просто счастлива победе.

Добавим, что Кудерметова - победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2022).

В четвертьфинале Рыбакина встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№19) из Беларуси.