Рыбакина неожиданным союзом удивила экс-первую ракетку мира
Бывшая первая ракетка мира из США Энди Роддик поделился мнением о новом сотрудничестве казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с хорватским тренером Гораном Иванишевичем, передают Vesti.kz.
Бывшая первая ракетка мира из США Энди Роддик поделился мнением о новом сотрудничестве казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с хорватским тренером Гораном Иванишевичем, передают Vesti.kz.
Ранее Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с другим хорватским специалистом Стефано Вуковым.
"Я был удивлен — ну не должна была Елена Рыбакина нанять Иванишевича своим тренером. Горан работал только с мужчинами, но если вдуматься, то они оба — два отличных игрока, которые могут выиграть все на корте.
С кем работал Горан? С крупными, атакующими игроками, которым нравится бегать по корту, такими как Чилич и Джокович. А что нужно Рыбакиной? Может быть, немного легкости. Может быть, время от времени быть менее серьезной. Так что, по правде говоря, Горан — это то, что нужно Рыбакиной. Безусловно, это захватывающий тандем", — цитирует Роддика "Чемпионат".
Напомним, Рыбакина (№5) стартовала с поражения на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Следующую игру она проведет с китаянкой Циньвэнь Чжэн (№7) 4 ноября.
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