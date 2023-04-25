Рыбакина? Названа главная фаворитка "Мастерса" в Мадриде

Gotennis.ru представил превью к женскому турниру серии WTA 1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 25 апреля по 6 мая, передают Vesti.kz.

Главной фавориткой турнира называется первая ракетка мира Ига Швентек из Польши, а вот в успех лидера женской сборной Казахстана Елены Рыбакиной не верят.

"Елена Рыбакина подходила к грунту второй теннисисткой мира в текущем сезоне, но ее ближайшие перспективы выглядят не так уж интересно. Путь казахстанки: Калинская, Мартич, Крейчикова, Швентек, Потапова. Успешные результаты Елены на данном покрытии пока можно пересчитать по пальцам одной руки. В Мадриде она ни разу не проходила дальше третьего круга. И теперь вряд ли стоит ждать прогресса: Анна Калинская попробует навязать борьбу уже во втором раунде (не исключаем даже победу россиянки), а у Петры Мартич в третьем будет еще больше шансов выбить седьмую сеяную", - пишет источник.

Напомним, что ранее четвертая ракетка мира Онс Жабер из Туниса снялась с турнира в Мадриде из-за травмы, что позволило Рыбакиной подняться на рекордное место в мировом рейтинге.