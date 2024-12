Рыбакина начала подготовку к штурму нового сезона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге одиночного разряда, начала предсезонную подготовку, передают Vesti.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Elena Rybakina’s pre-season training has begun.



Getting ready to take 2025 by storm. 🐠



(via @StefanDuell)



pic.twitter.com/4p0xhhepSl