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Рыбакина начала подготовку к штурму нового сезона

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Рыбакина начала подготовку к штурму нового сезона ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге одиночного разряда, начала предсезонную подготовку, передают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге одиночного разряда, начала предсезонную подготовку, передают Vesti.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Подготовка к штурму 2025 года", - говорится в его описании.

В предыдущем сезоне Рыбакина выиграла турниры серии WTA 500 в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Однако была вынуждена пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем. 

Осенью казахстанка прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым, выбрав другого хорватского специалиста Горана Иванишевича.

В рейтинге лидеров WTA по призовым Рыбакина ($3,876,915) заняла восьмое место.

Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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