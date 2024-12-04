Рыбакина начала подготовку к штурму нового сезона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге одиночного разряда, начала предсезонную подготовку, передают Vesti.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Подготовка к штурму 2025 года", - говорится в его описании.

Elena Rybakina’s pre-season training has begun.



Getting ready to take 2025 by storm. 🐠



(via @StefanDuell)



pic.twitter.com/4p0xhhepSl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 3, 2024

В предыдущем сезоне Рыбакина выиграла турниры серии WTA 500 в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Однако была вынуждена пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем.

Осенью казахстанка прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым, выбрав другого хорватского специалиста Горана Иванишевича.

В рейтинге лидеров WTA по призовым Рыбакина ($3,876,915) заняла восьмое место.