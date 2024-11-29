Названо место Рыбакиной в рейтинге лидеров WTA по призовым за сезон

​Телеграм-канал "Элита Большого Тенниса" представил рейтинг лидеров WTA по призовым за сезон, передают Vesti.kz.

Список возглавляет лидер мирового рейтинга в одиночном разряде белоруска Арина Соболенко ($9,729,260). Вторую строчку занимает американка Коко Гауфф ($9,353,847), тогда как польская теннисистка Ига Швентек ($8,550,693), провалившая допинг-тест, находится на третьей позиции.

Что касается первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной ($3,876,915), то она идет восьмой.

Рейтинг лидеров WTA по призовым за сезон выглядит так:

1. Арина Соболенко - $9,729,260;

2. Коко Гауфф - $9,353,847 (472,860 в паре);

3. Ига Швентек - $8,550,693;

4. Жасмин Паолини - $5,820,798 (796,593);

5. Чжэн Циньвэнь - $5,559,555;

6. Барбора Крейчикова - $4,770,340 (247,830);

7. Джессика Пегула - $4,186,622 (165,396);

8. Елена Рыбакина - $3,876,915;

9. Элизе Мертенс - $2,783,414 (1,596,511);

10. Эмма Наварро - $2,751,968 (77,302);

11. Даниэль Коллинс - $2,352,988 (19,515);

12. Алена Остапенко - $2,332,483 (818,017);

13. Катерина Синякова - $2,218,053 (1,384,970);

14. Каролин Долхайд - $2,053,831 (1,267,793);

15. Паула Бадоса - $2,005,758 (28,705);

16. Беатрис Хаддад-Майя - $2,000,770 (183,991);

17. Мирра Андреева - $1,924,659 (159,740);

18. Дарья Касаткина - $1,918,726 (13,050);

19. Анна Калинская - $1,892,647 (78,221);

20. Донна Векич - $1,885,615 (33,935).

Напомним, в этом году Рыбакина выиграла турниры серии WTA 500 в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. При этом пропустила ряд соревнований из-за проблем со здоровьем.

В начале октября казахстанка прекратила сотрудничество с тренером Стефано Вуковым. Во время работы с хорватским специалистом она поднялась с двухсотых позиций в топ-5 рейтинга WTA. Новым тренером спортсменки стал другой хорват Горан Иванишевич.