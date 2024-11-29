Названо место Рыбакиной в рейтинге лидеров WTA по призовым за сезон
Телеграм-канал "Элита Большого Тенниса" представил рейтинг лидеров WTA по призовым за сезон, передают Vesti.kz.
Телеграм-канал "Элита Большого Тенниса" представил рейтинг лидеров WTA по призовым за сезон, передают Vesti.kz.
Список возглавляет лидер мирового рейтинга в одиночном разряде белоруска Арина Соболенко ($9,729,260). Вторую строчку занимает американка Коко Гауфф ($9,353,847), тогда как польская теннисистка Ига Швентек ($8,550,693), провалившая допинг-тест, находится на третьей позиции.
Что касается первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной ($3,876,915), то она идет восьмой.
Рейтинг лидеров WTA по призовым за сезон выглядит так:
1. Арина Соболенко - $9,729,260;
2. Коко Гауфф - $9,353,847 (472,860 в паре);
3. Ига Швентек - $8,550,693;
4. Жасмин Паолини - $5,820,798 (796,593);
5. Чжэн Циньвэнь - $5,559,555;
6. Барбора Крейчикова - $4,770,340 (247,830);
7. Джессика Пегула - $4,186,622 (165,396);
8. Елена Рыбакина - $3,876,915;
9. Элизе Мертенс - $2,783,414 (1,596,511);
10. Эмма Наварро - $2,751,968 (77,302);
11. Даниэль Коллинс - $2,352,988 (19,515);
12. Алена Остапенко - $2,332,483 (818,017);
13. Катерина Синякова - $2,218,053 (1,384,970);
14. Каролин Долхайд - $2,053,831 (1,267,793);
15. Паула Бадоса - $2,005,758 (28,705);
16. Беатрис Хаддад-Майя - $2,000,770 (183,991);
17. Мирра Андреева - $1,924,659 (159,740);
18. Дарья Касаткина - $1,918,726 (13,050);
19. Анна Калинская - $1,892,647 (78,221);
20. Донна Векич - $1,885,615 (33,935).
Напомним, в этом году Рыбакина выиграла турниры серии WTA 500 в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. При этом пропустила ряд соревнований из-за проблем со здоровьем.
В начале октября казахстанка прекратила сотрудничество с тренером Стефано Вуковым. Во время работы с хорватским специалистом она поднялась с двухсотых позиций в топ-5 рейтинга WTA. Новым тренером спортсменки стал другой хорват Горан Иванишевич.
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