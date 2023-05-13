Рыбакина? Экс-тренер сестер Уильямс назвал самую стабильную теннисистку на данный момент

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о нынешней ситуации в женском теннисе. Он назвал самую стабильную теннисистку на данный момент, сообщают Vesti.kz.

По его словам, ею является полька Ига Швентек.

"Соболенко, Рыбакина и Швентек могут стать новой большой тройкой в женском теннисе. Эти трое - настоящие лидеры, вне всяких сомнений. Они могут устроить яркую борьбу. Однако женский теннис сейчас очень изменчив, стабильна только Ига. И нельзя не учитывать Наоми Осаку, которая уже не раз демонстрировала свой высокий уровень. Посмотрим, что будет, когда она вернется. Есть и другие спортсменки, способные выигрывать. Хотя Ига, все же, на голову выше остальных сейчас", - приводит слова Макки "Чемпионат" со ссылкой на Sportskeeda.

Напомним, что Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, стартовала с победы на турнире в Риме. Следующий матч казахстанка проведет 14 мая против россиянки Анны Калинской (№57).