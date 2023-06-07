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Новости спорта Теннис WTA

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Рыбакина десять раз снималась с матчей из-за травм и болезней. Как это было?

Рыбакина десять раз снималась с матчей из-за травм и болезней. Как это было?
©"Ролан Гаррос"

Выбыть из турнира, при этом не проиграв, очень обидно. И казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прекрасно понимает, каково это. На прошлой неделе она снялась с "Ролан Гаррос" незадолго до матча 1/16 финала, а виной всему болезнь, которую подхватила в Париже не только Рыбакина, но и другая известная теннисистка.

Корреспондент Vesti.kz посчитал, что 23-летняя Елена за свою профессиональную карьеру не досчиталась десяти матчей. В пяти случаях она приняла решение сняться в ходе встречи, а еще пять раз выбывала еще до выхода на корт. В этом материале мы вспомнили каждый отдельный случай.

Гуанчжоу (Китай), сентябрь 2019 - травма во время матча

Впервые за время выступлений в WTA-туре Рыбакина снялась с матча в 1/16 финала турнира в Гуанчжоу в 2019 году. Соперницей казахстанки была чешка Катерина Синякова. У Елены мало что получалось, и ее противница вела со счетом 6:1, 3:1, после чего последовал отказ от продолжения встречи. Перед тем, как сняться, Рыбакина вызывала на корт физиотерапевта. 

Доха (Катар), февраль 2020 - травма до матча

В третьем круге катарского турнира в феврале 2020-го Рыбакина должна была сыграть с австралийкой Эшли Барти. Однако еще до начала встречи казахстанка снялась с турнира, рассказав о растяжении ноги. В WTA также сообщили, что у теннисистки травма отводящей мышцы бедра. 

Чарльстон (США), апрель 2021 - травма во время матча

На старте американского турнира весной позапрошлого года Рыбакина скрестила ракетки с Кэти Макналли. Первый сет достался именно хозяйке корта - 6:4. После этого Елена, посоветовавшись с физиотерапевтом и доктором, приняла решение отказаться от продолжения встречи.

Чикаго (США), октябрь 2021 - травма во время матча

Еще один американский турнир, который не доиграла Елена, прошел осенью того же года. Ее соперница Онс Жабер вела в счете 6:4, 3:2, когда казахстанка снялась с игры. Перед принятием решения Рыбакина вела диалог с врачами. 

Сидней (Австралия), январь 2022 - травма до матча

В начале сезона-2022 Рыбакина играла на турнире в Сиднее. Во втором круге она должна была противостоять француженке Каролин Гарсии, но в итоге даже не вышла на корт. Казахстанка рассказала, что испытывала боли в бедре, поэтому решила не рисковать перед Australian Open.

Australian Open (Австралия), январь 2022 - травма во время матча

Но в полной мере к началу австралийского "Большого шлема" она так и не восстановилась. Потому что уже во втором круге, в ходе игры с Чжан Шуай, была вынуждена отказаться от продолжения борьбы при счете 4:6, 0:1. 

Санкт-Петербург (Россия), февраль 2022 - болезнь до матча

Начало прошлогоднего сезона получилось очень скомканным для Рыбакиной. На февральском турнире в Санкт-Петербурге она вновь снялась, и это был третий турнир подряд, который казахстанка не доиграла. За выход в четвертьфинал она должна была поспорить с Терезой Мартинцовой, но в итоге на корт не вышла. Официальная причина - болезнь.

Дубай (ОАЭ), февраль 2023 - травма до матча

Следующие 12 месяцев в этом плане выдались более легкими. Но в феврале этого года вновь произошло снятие, на этот раз в Дубае. В третьем круге соревнований она должна была сыграть с Коко Гауфф, но в итоге не вышла на корт из-за травмы поясницы. 

Штутгарт (Германия), апрель 2023 - травма во время матча

Полтора месяца назад Рыбакина не доиграла встречу второго круга на турнире в Штутгарте. Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя вела в счете 6:1, 3:1, и в итоге Елена не смогла продолжить игру. Причиной послужила травма бедра.

"Ролан Гаррос" (Франция), июнь 2023 - болезнь до матча

В третьем круге "Ролан Гаррос" Рыбакина должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Но в итоге казахстанка была вынуждена сняться. Как оказалось, после игры второго круга Рыбакина плохо себя чувствовала и у нее была повышенная температура тела. И даже день отдыха не позволил теннисистке выздороветь. 

Травмы и различные недуги достаточно часто мучают четвертую ракетку мира. К 23 годам она не доиграла уже пять матчей на взрослом уровне. К примеру, легендарный Роджер Федерер за всю карьеру ни разу не снялся с игры, доиграв до конца все 1526 одиночных матчей.

Чаще всего Елена снимается с соревнований из-за проблем с бедром и спиной. Дважды казахстанской теннисистке мешали проблемы со здоровьем, не связанные с травмами. 

Отметим, что Рыбакина впервые в профессиональной карьере снялась с турнира "Большого шлема". Однажды с ней происходила похожая ситуация на юниорском US Open в 2016 году, но тогда Елена снялась в ходе матча, а не до его начала. 

Фото: "Ролан Гаррос", Qatar Total Open, Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Ролан Гаррос Australian Open US Open

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