В России отреагировали на "скрытую баранку" и достижение Рыбакиной на Ролан Гаррос

Российский сайт "Чемпионат" подробно остановился на стартовой победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№4) на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

В первом круге она обыграла бельгийку Грет Миннен (№85).

"Удивительно, но Елена не сразу сумела войти в игру в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Франции 2024 года. Уже в первом гейме представительница Казахстана собрала все возможные неточности - по ширине, в сетку, по длине и двойную. Грет повела со счетом 1:0, а затем и вовсе удержала брейк - 2:0. Разыграться Рыбакина смогла довольно быстро. После неудачного старта победительница травяного ТБШ взяла 6 (!) геймов подряд - именно это называется "скрытой баранкой". Таким образом, первая партия осталась за Еленой со счетом 6:2 за 34 минуты. Отметим, что именно четвертая ракетка мира вела игру, а представительнице Бельгии лишь иногда удавалось что-то показать в атаке. Статистика сета: 21/9 у Рыбакиной по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/3 у Миннен.

Казахстанская теннисистка и не думала останавливаться. Она продолжила громить оппонентку, не давая ей никаких шансов. Елена быстро сделала два брейка, поведя в новой партии со счетом 4:0. Правда, затем чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде расслабилась, но при таком развитии событий это было неудивительно. Ее противница смогла зацепиться, а Рыбакина стала где-то торопиться и ошибаться. В результате она дважды подряд проиграла свою подачу. Но все же со второй попытки Елена подала на матч. 6:2, 6:3 - с таким счетом представительница Казахстана одолела Миннен за 1 час 14 минут.

После выхода во второй круг Ролан Гаррос Рыбакина отметилась уникальным достижением. Она стала второй теннисисткой с коэффициентом побед 90%+ на грунтовых кортах в 2024 году. В активе спортсменки девять побед в 10 играх на грунте (90,0%). Больше только у первой ракетки мира Иги Швентек (93,8%, 15-1) из Польши", - говорится в публикации.

Во втором круге Рыбакина сыграет с нидерландкой Аранчой Рус (№50). Матч состоится 30 мая.