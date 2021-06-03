Будет реванш? С кем сыграет Дияс за выход в третий круг "Ролан Гаррос"

Димаш Тулегенов

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, занимающая 93-ю позицию в мировой классификации WTA, сегодня, 3 июня, поборется за выход в третий круг турнира "Большого шлема" - "Ролан Гаррос". Корреспондент Vesti.kz рассказал о статистике перед матчем, сопернице уроженки Алматы и возможных перспективах на парижских соревнованиях.

Соперницей 27-летней Зарины, являющейся третьей ракеткой страны в женском одиночном разряде, станет бельгийка Элизе Мертенс, посеянная на "Ролан Гаррос" под 14-м номером.

В предстоящем матче у Дияс есть возможность взять реванш у Мертенс за прошлогоднее поражение в рамках Кубка Федерации. В той игре Зарина отлично начала противостояние, но не сумела дожать соперницу - 6:1, 2:6, 1:6. Это была единственная встреча между Дияс и Мертенс до сегодняшнего дня.

Лучшим результатом Элизе на "Ролан Гаррос" является выход в четвертый круг. Это произошло три года назад, в сезоне-2018. У Дияс же никаких особых достижений на парижском грунте нет. Более того, для Зарины это самый неудачный "Шлем", ведь она никогда не доходила здесь даже до третьего круга.

Теперь у казахстанки есть шанс сделать это впервые, что уже получилось накануне у ее соотечественницы Елены Рыбакиной (21). Дияс четыре раза добиралась до стадии второго круга, но неизменно уступала в играх за выход в 1/16 финала.

В первом круге Зарина в двух сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании - 6:4, 7:5. Что касается Элизе, то 25-летняя бельгийка без особых проблем одолела австралийку Сторм Сандерс, которая до этого прошла через сито квалификации - 6:4, 6:1.

Игра пройдет на корте № 14 третьим запуском. Ориентировочное время начала матча - 18:15 по Нур-Султану. Прямо перед выходом Зарины и Элизе на этой площадке свою игру должны завершить Диего Шварцман (Аргентина, 10) и Альяж Бедене (Словения).

Прямая трансляция события будет доступна по следующей ссылке.

Победительница встречи в третьем круге поборется с лучшей из пары Мария Саккари (Греция, 17) - Жасмин Паолини (Италия).

Также сегодня в парных разрядах "Ролан Гаррос" сыграют еще три представителя Казахстана. Третьим запуском на корте № 3 Рыбакина вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой встретятся с бельгийской парой Грет Миннен - Элисон Ван Эйтванк. Это матч первого круга.

Следом, сразу же после окончания этой встречи, на корте появятся Александр Бублик и Андрей Голубев, соперниками которых за выход в третий круг станут Иван Додиг (Хорватия) и Филип Полашек (Словения), посеянные под пятым номером.

Отметим, что во второй круг пар также пробились Дияс и Юлия Путинцева, но выступают они в дуэтах с другими теннисистками.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

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