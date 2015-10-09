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Вчера 21:48
 

Разгром определил соперниц казахстанки в финале Ролан Гаррос

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Разгром определил соперниц казахстанки в финале Ролан Гаррос ©ktf.kz

Стали известны финалистки женского парного разряда на Ролан Гаррос - 2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Стали известны финалистки женского парного разряда на Ролан Гаррос - 2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана Анна Данилина (№17), выступающая в паре с сербкой Александрой Крунич сыграет в финале с итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия).

Данилина и Крунич в полуфинале обыграли дуэт Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония) - 7:6(5), 3:6, 5:7.

Эррани и Паолини одолели в полуфинале россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер - 6:0, 6:1.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Штутгарт   •   За 3-е место, мужчины
8 июня 18:00   •   не начат
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