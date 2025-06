Первая ракетка Казахстана сотворила камбэк за выход в финал Ролан Гаррос

Лучшая теннисистка в парном разряде Анна Данилина (17) выступила в 1/2 финала женского парного разряда на Ролан Гаррос, сообщают Vesti.kz.

Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич встречалась с парой Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония).

В первом сете Данилина вместе со своей партнершей побеждала 2:0, но уступила партию со счетом 7:6(5).

Во втором сете Данилина и Крунич реабилитировались - 6:3. А, в решающей партии казахстанка вместе с напарницей вырвали победу - 7:5, уступая по ее ходу - 0:2, 2:3, 3:4 и 4:5.

В финале Данилина и Крунич сыграют с лучшими в противостоянии Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) - Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия).

FINALISTS IN PARIS 🔥



Krunic and Danilina book their spot in the doubles final at #RolandGarros pic.twitter.com/hkSF0SiNi9