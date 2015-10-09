Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Путинцева одержала трёхсетовую победу и вышла в 1/8 финала

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz©

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№63) стартовала с победы на турнире категории WTA 125 в Сучжоу (Китай), передают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала Путинцева прошла француженку Диан Парри (№101) в трёх сетах - 6:1, 6:7 (4:7), 6:1.

На стадии 1/16 финала Путинцева прошла француженку Диан Парри (№101) в трёх сетах - 6:1, 6:7 (4:7), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. Казахстанка сделала 1 эйс и совершила 2 двойные ошибки, тогда как представительница Франции выполнила 3 подачи навылет и допустила 2 двойные ошибки.

В 1/8 финала Путинцева сыграет с победительницей матча между украинкой Юлией Стародубцевой (№86) и венгеркой Далмой Галфи (№97).

Призовой фонд турнира составляет 115 тысяч долларов.

Напомним, что ранее лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина (№10) сенсационно завершила престижный турнир в Китае.

