Прямая трансляция первого матча Елены Рыбакиной на турнире в Берлине

Сегодня, 20 июня, лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина проведет свой первый матч на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей по второму кругу будет 35-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова, которая сенсационно победила в трех сетах свою соотечественницу Людмилу Самсонову (№15) - 3:6, 6:4, 6:4.

Матч Рыбакина - Кудерметова начнется в 14:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее теннисистки встречались между собой четыре раза, и все четыре матча выиграла казахстанка.

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