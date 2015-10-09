Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 07:55
 

Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Australian Open-2026

  Комментарии

Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Australian Open-2026 ©x.com/WTAFinalsRiyadh

Сегодня, 26 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс в 1/8 финала Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Матч начнётся ориентировочно в 10:00 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к событию здесь или тут.

Рыбакина занимает пятое место в мировом рейтинге, тогда как Мертенс располагается на 21-й позиции.

В первом круге казахстанка обыграла словенку Кайю Юван — 6:4, 6:3. Во втором раунде она победила представительницу Франции Варвару Грачеву — 7:5, 6:2, а в третьем — чешку Терезу Валентову — 6:2, 6:3.

Победительница поединка Рыбакина — Мертенс встретится в четвертьфинале с сильнейшей в паре Мэддисон Инглис (Австралия, №168) — Ига Швёнтек (Польша, №2).

Ранее эксперты назвали фаворитку предстоящей встречи.

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/8 финала, женщины
Сегодня 10:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Мертенс
Проголосовало 113 человек

Живи спортом!