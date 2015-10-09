Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
WTA
Прямая трансляция матча Рыбакиной на турнире за 9 миллионов долларов

Елена Рыбакина. Фото: WTA©

Сегодня, 26 сентября, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) стартует на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей во втором круге соревнований будет Кэти Макнелли (№90) из США. Встреча, ориентировочно начнется в 10:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна по этой ссылке.

Напомним, Макнелли в первом круге соревнований сенсационно выбила из дальнейшей борьбы немку Лауру Зигемунд (№53).

Добавим, что на этом турнире выступила другая казахстанка Юлия Путинцева, которая в первом круге женского одиночного разряда уступила китаянке Юань Юэ - 6:3, 6:3.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет почти девять миллионов долларов (8 963 700).

Турнир WTA. Пекин (Китай) - 2025   •   Китай, Пекин   •   1/32 финала, женщины
Сегодня 10:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Макналли
Проголосовало 0 человек

