WTA
Сегодня 07:30
 

Прямая трансляция матча Рыбакиной на турнире за 613 миллионов

Елена Рыбакина. ©x.com/BrisbaneTennis

Сегодня, 8 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №5) проведёт матч 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 8 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №5) проведёт матч 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Соперницей Рыбакиной станет испанка Паула Бадоса (WTA №25). Встреча третьего круга начнётся ориентировочно в 07:45 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке и здесь.

Отметим, что Рыбакина пропустила первый круг и начала выступление со второго раунда, где обыграла представительницу Китая Шуай Чжан (WTA №79).

Победительница матча Рыбакина — Бадоса в четвертьфинале сыграет с сильнейшей в паре Каролина Мухова (WTA №20, Чехия) — Екатерина Александрова (WTA №10, Россия).

Добавим, что турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

