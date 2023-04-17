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Новости спорта Теннис WTA
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Получит новый Porsche? Рыбакина улетела из Казахстана в Германию

Получит новый Porsche? Рыбакина улетела из Казахстана в Германию
©instagram.com/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прилетела в немецкий Штутгарт для участия в турнире серии WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023, передают Vesti.kz.

Рыбакина опубликовала в Instagram фотографию с тренировки перед стартом на турнире.

18 апреля Елена Рыбакина сразится с немкой с Юле Немайер, которая занимает 65-е место в рейтинге WTA. В случае выхода в следующий круг Рыбакина сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Франция) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Напомним, что сборная Казахстана по женскому теннису, благодаря досрочной победе над Польшей (3:1), преодолела квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Рыбакина в рамках этой матчевой встречи в Астане обыграла Веронику Фальковскую и Магду Линетт.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Автомобили

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