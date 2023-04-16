Стала известна следующая соперница Рыбакиной после досрочного выхода Казахстана на ЧМ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина узнала соперницу по первому кругу турнира серии WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023, который состоится с 17 по 23 апреля в Штутгарте (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте соревнований Рыбакина сразится с немкой с Юле Немайер, которая занимает 65-е место в рейтинге WTA.
В случае выхода в следующий круг Рыбакина сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Франция) - Беатрис Хаддад Майа (Бразилия).
Напомним, что сборная Казахстана по женскому теннису благодаря досрочной победе над Польшей (3:1) преодолела квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Рыбакина в рамках этой матчевой встречи в Астане обыграла Веронику Фальковскую и Магду Линетт.
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