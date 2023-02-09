Первый матч Рыбакиной после Australian Open: превью и прямая трансляция

Сегодня, 9 февраля, на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ) свое выступление начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Также в рамках игрового дня свой матч проведет и другая казахстанка Юлия Путинцева, и что самое интересное: в случае побед они встретятся друг с другом в четвертьфинале турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сегодняшних матчах Елены и Юлии, а также о прямой трансляции события.

Сегодня в Абу-Даби будет сыграно четыре одиночных матча и два парных. Все встречи одиночного разряда пройдут на центральном корте - Рыбакина сыграет третьим запуском, Путинцева - четвертым. Первой соперницей десятой ракетки мира после финального матча Australian Open станет некогда лучшая теннисистка планеты чешка Каролина Плишкова, а Путинцевой будет противостоять Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

23-летняя Рыбакина и 30-летняя Плишкова ранее встречались дважды, и оба раза в двух сетах верх одерживала казахстанка. В 2020 году в Дубае (ОАЭ) она выиграла со счетом 7:6(1), 6:3. Спустя два года Елена одержала победу над Каролиной и в Гвадалахаре (Мексика) - 7:6(5), 6:2.

Прямо сейчас чешка занимает 20-ю строчку в мировом рейтинге, а в 2017-м она некоторое время была первой ракеткой мира. Если Рыбакина первый круг турнира пропускала из-за третьего номера посева, то Плишкова на этой стадии переиграла бельгийку Исалин Бонавантюр - 6:1, 6:3.

Матч между Рыбакиной и Плишковой начнется ориентировочно в 19:30 по времени Астаны. Его в прямом эфире можно посмотреть на телеканале Setanta Sports 1.

28-летняя казахстанка Путинцева и 26-летняя бразильянка Хаддад-Майя впервые сыграют друг с другом. Сейчас Юлия занимает 45-е место в рейтинге, а Беатрис находится на 14-й позиции, за что и получила достаточно высокий шестой номер посева в Абу-Даби.

В первом круге Путинцева оставила не у дел канадку Бьянку Андрееску - 7:6(2), 6:2, а Хаддад-Майя не без труда одолела Марию Боузкову из Чехии - 4:6, 6:3, 6:0. Их очная встреча начнется примерно в 21:00 по столичному времени. Ее также можно будет посмотреть в эфире телеканала Setanta Sports 1.

Если Рыбакина и Путинцева одержат синхронные победы, то уже в четвертьфинале оспорят путевку в полуфинал в казахстанском дерби.

Фото: Mubadala Abu Dhabi Open, Australian Open©️

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