Путинцева сенсационно обыграла чемпионку US Open-2019

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, успешно стартовала на турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге Путинцева прошла чемпионку US Open-2019 канадку Бьянку Андрееску со счетом 7:6(7:2), 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 41 минуту. В ее ходе Юлия сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку, тогда как Андрееску, 37-я ракетка мира, выполнила три подачи навылет при одной ошибке.

Во втором раунде, 9 февраля, Путинцева сыграет с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы